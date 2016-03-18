رئيس مجلس النواب يتصل بمحافظ أسوان لمعرفة موقف شحنة الجمال المصابة بـ«كورونا‎»

قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إنه تلقى اتصالاً من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال للاستفسار عن موقف شحنة الجمال المصابة بالكورونا والمحتجزة بالحجر البيطرى بأبو سمبل.

وأضاف المحافظ أنه طمأن رئيس مجلس النواب بإعتباره أحد نواب أسوان بإلاجراءت التى تم إتخاذها علي جميع شحنات رؤوس الماشية القادمة من السودان إلي مصر عبر منفذ آرقين البرى وتشديد الرقابة عليها والتأكد من خلوها من أى أمراض خطيرة وذلك من خلال المحاجر الصحية والبيطرية المتواجدة بمدينة أبو سبمل السياحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة مع الحالات الإيجابية حفاظاً علي صحة وسلامة أبناء الشعب المصرى من أى أمراض وبائية أو معدية.

أنهى المحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل الفحوصات البيطرية لشحنة الجمال التى تم إحتجازها منذ أيام بالمحجر عقب وصولها عبر منفذ آرقين البرى بإجمالى 4665 جمل وذلك بعد إكتشاف إصابة بعضها بمرض الكورونا.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الكريم مدير عام المحاجر البيطرية بأسوان والبحر الأحمر بأن نتيجة العينات التى تم أخذها من جميع الجمال أثناء الفحوصات البيطرية أثبتت إيجابية إصابة 14 جمل فقط بمرض الكورنا ، وهو الذى تطلب إحتجاز هذه الجمال بالمحجر البيطرى للقيام بالإجراءات اللازمة وذلك حسب الخطوات العلمية المتخذة فى هذا الشأن حيث تستغرق ما بين 15 إلى 30 يوماً يتم فيها أخذ عينات كاملة من هذه الجمال ، مؤكداً على أن باقى الشحنة سليمة وذلك طبقاً لنتائج العينات التى أكدت سلبيتها وعلى الفور تم الإفراج عنها وجارى تسليمها للوكلاء المختصين بهذه الجمال حيث تم التنسيق مع مديرية الصحة بأسوان لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك.

وتابع أحمد عبد الكريم أنه فور إكتشاف إيجابية العينات العشوائية للجمال منذ البدء فى إجراء الفحوصات البيطرية لها تم إبلاغ مديرية الصحة بأسوان والطب الوقائى لإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للأشخاص المرافقين لهذه الجمال والمخالطين لها.

الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ابن مدينة “دراو” والتى يوجد بها اكبر سوق لتجارة الجمال في مصر.