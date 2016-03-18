أخبار العراق اليوم.. الأكراد يأملون بزيادة التعاون مع روسيا بمجالى النفط والأسلحة

أخبار العراق اليوم

>صرح رئيس ممثلية حكومة كردستان العراق فى روسيا أسو طالبانى، بأن الإقليم مهتم بتوسيع الاستثمارات النفطية مع الشركات الروسية وزيادة توريد الأسلحة .

وعبر طالبانى عن اهتمام الإقليم بتوسيع استثمارات شركات النفط الروسية على أراضيه، قائلا: "إن كردستان العراق حاليا يتعاون فقط مع شركة "غاز بروم نفط"، والتى تعد بمثابة الذراع النفطى لعملاق الغاز الروسى "غاز بروم"، لكننا مهتمون جدا بزيادة عدد شركات النفط الروسية لدينا".

كما أشارت أخبار العراق اليوم إلى ما قالته فيان دخيل، النائبة الأيزيدية فى البرلمان العراقى، وهو إن خطوة الولايات المتحدة الأمريكية باتهام داعش بارتكاب جرائم "تطهير عرقى" ليست كافية، وحيث جاء هذا الحديث فى مقابلة لدخيل مع CNN حيث قالت: "هذه خطوة مهمة من الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها ليست كافية، أمريكا اعترفت بأن ما حصل تطهير عرقى ولكن نريد من العالم بأجمعه والمجتمع الدولى الاعتراف بذلك ".

ومن ناحية أخرى رصدت أخبار العراق اليوم، رفض رجل الدين العراقى الشيعى مقتدى الصدر الدعوات لإلغاء اعتصام كان قد دعا أتباعه إليه من قبل، وكان من المقرر أن يكون عند مداخل المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد.

حيث نشر "الصدر" بياناً على موقعه الإلكترونى يوم الخميس رفض فيه الدعوات من قبل ساسة عراقيين لإلغاء الاعتصام، كما طالب أيضاً من رئيس الوزراء حيدر العبادى باستبدال وزراء حاليين بخبراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات حزبية بهدف مكافحة الفساد.

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