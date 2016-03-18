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دراسة: الكوكايين يرفع ضغط الدم ويسبب مشاكل بالقلب ويؤدى للسكتة الدماغية

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دراسة: الكوكايين يرفع ضغط الدم ويسبب مشاكل بالقلب ويؤدى للسكتة الدماغية دراسة: الكوكايين يرفع ضغط الدم ويسبب مشاكل بالقلب ويؤدى للسكتة الدماغية
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن الكوكايين يزيد خطر الإصابة بالسكتة 6 أضعاف خلال 24 ساعة من تعاطيه.

وتوصل الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، مؤخرا إلى أن الكوكايين يسبب زيادة سريعة فى ضغط الدم ويمكن أن يسبب مشاكل فى القلب قد تنتهى بالسكتة الدماغية.

وحلل كبير معدى الدراسة الدكتور ستيفن كيتنر من كلية الطب بجامعة ميريلاند ومدير نظام الرعاية الصحية فى ولاية بالتيمور الأمريكية، بيانات الدراسة التى أجريت بين عامى 1992 و2008، وشملت أكثر من 1000 من حالات السكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاماً ووجد أنه فى خلال 24 ساعة أصيب أكثر من 30% من المشاركين بالسكتة الدماغية بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية المؤدية إلى المخ، وغالبا بسبب تجلط الدم، وهو النوع الاكثر شيوعا من السكتة الدماغية.

وأضاف الدكتور أنطونيو سينسكالى من مستشفى أنونزياتا فى كوزنسا، إيطاليا، أن شرب الكوكايين يترافق مع السكتة الدماغية، كما يسبب نزيف فى الدماغ خاصة لدى الشباب.


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مصر 365

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