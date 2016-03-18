«الخارجية»: مصر مع وحدة سوريا.. واستبعاد الأكراد من المفاوضات السورية «خطأ جسيم»

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، على موقف مصر الداعم دائماً لاستقلالية ووحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن أي ترتيبات أخرى دون ذلك من المفترض أن تتناولها المحادثات السورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك في لقاء للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مع عدد من المحررين الدبلوماسيين، ورداً على استفسار حول تقييم مصر لإعلان أكراد سوريا عن تطلعهم لإنشاء نظام فيدرالي في سوريا يضمن نوعا من الاستقلالية لمناطقهم.

وأضاف “أبوزيد” أن مصر أكدت منذ بداية المفاوضات الجارية على ضرورة مشاركة الأكراد في المفاوضات بإعتبارهم جزء لا يتجزء من النسيج الوطني السوري، وحذرت من مخاطر استبعادهم، مناشداً جميع الأطراف داخل وخارج سوريا إعلاء مصلحة سوريا فوق أي اعتبار، والتوقف عن التدخل في الشأن السوري وفرض الإملاءات بشكل يؤدي إلى تفتت الدولة السورية ومعاناة الشعب السوري لسنوات طويلة قادمة.