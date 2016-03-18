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شورله عن ملاقاة ريال مدريد: أردنا ذلك وتمنيناه

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شورله عن ملاقاة ريال مدريد: أردنا ذلك وتمنيناه شورله عن ملاقاة ريال مدريد: أردنا ذلك وتمنيناه

(إفي): قال الدولي الألماني آندريه شورله، لاعب نادي فولفسبورج لكرة القدم إن فريقه كان يأمل في لقاء نادي من عيار ريال مدريد في الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال الأوروبي، وهو ما أسفرت عنه قرعة اليوم.

وقال شورله "كنا نرغب في لقاء خصم من هذا العيار والآن تحقق أملنا"، مضيفا "أنها توليفة غاية في الروعة، والآن سيتسنى لنا لعب مبارتين كبيرتين أمام ريال مدريد".

من جانبه، قال الظهير الأيمن للنادي الألماني، كريستيان تراش أن الريال يعد واحدا من أفضل الفرق في العالم"، مضيفا "على الرغم من أن ريال مدريد الأوفر حظا للفوز سنصعب الأمور عليه، من المعروف أن كل شىء ممكن في كرة القدم ".

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