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تحطم طائرة أمريكية جنوبي أفغانستان

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تحطم طائرة أمريكية جنوبي أفغانستان تحطم طائرة أمريكية جنوبي أفغانستان

ارشيفية

قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إن أحد طائراته المروحية تحطمت جنوبي أفغانستان، مضيفًا أن سبب الحادث غير معروف وأنه لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وقال كولونيل الجيش الأمريكي مايكل لوهورن، في بيان اليوم الجمعة، إن مروحية مرت “بهبوط صعب” في هلمند، ولم يدل بمزيد من التفاصيل حول توقيت أو موقع التحطم.

وأضاف أن كل الأفراد تم انتشالهم وأن تحقيقًا يجري في الواقعة، وفقًا لـ”أسوشيتد برس”.

من جانبها، زعمت حركة “طالبان” أنّها أسقطت المروحية. هلمند، معقل طالبان، كانت محط تركيز النشاط العسكري المكثف خلال الشهور الأخيرة، فيما قاتل المتمردون سعيًا لبسط سيطرتهم على طرق تهريب المخدرات المربحة.

تنشر بعثة الولايات المتحدة- الناتو 12900 جندي في أفغانستان مفوضين بتدريب ومساعدة نظرائهم الأفغان.

كما أن للولايات المتحدة نحو ثلاثة آلاف من القوات منخرطة في عمليات مكافحة الإرهاب ضد طالبان والقاعدة وتنظيم “داعش”.

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