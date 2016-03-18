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القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية بأسيوط‎

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القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية بأسيوط‎ القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية بأسيوط‎

مديرية امن اسيوط

مراسل «ONA»:

ألقى ضبط مديرية أمن أسيوط ، الجمعة، القبض على 5 هاربين من تنفيذ أحكام ومطلوبين على ذمة قضايا جنائية فى حملة لتنفيذ الأحكام بمراكز المحافظة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط” م . ك . ك”27 سنة سائق مقيم بندر القوصية هارب من حكم بالسجن ثلاث سنوات  في قضية مخدرات، و” ع . ع . ع” 54  سنة مبيض محارة مقيم الكوم الأحمر دائرة مركز البدارى هارب من حكم بالمؤبد في قضية سلاح.

كما تم ضبط  ”خ . م . خ” 26 سنة سائق مقيم عزبة عبد الباقي دائرة مركز ديروط، هارب من حكم  بالسجن ثلاث سنوات في قضية سلاح، و”س . ا . م” 43 سنة صاحب مكتب مقاولات، مقيم خلف مصنع سيد دائرة قسم أول مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية  مخدرات، و”م . ع . م”23 سنة سائق مقيم موشا دائرة مركز أسيوط، محكوم عليه بالسجن ستة أشهر في قضية سلاح.

  تم تحرير محاضر الضبط اللازمة، وجار استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

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