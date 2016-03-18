للأمهات.. تقبيل طفلك من فمه يعرضه لالتهاب السحايا الفيروسى

عند وصول مولود جديد إلى الحياة، يقبله معظم أقارب وأصدقاء والديه من فمه ما يشكل خطورة على صحته حيث أوضح الموقع الهندى " Sky Bold"، فى تقرير نشره مؤخرا أن تقبيل الطفل فى شفاهه يعرضه للعديد من المشاكل الصحية، لأن مناعته فى هذه الفترة لا تكون قادرة على مواجهة هجوم الأمراض.

وكشف التقرير عن أن الأمراض التى تصيب الطفل نتيجة تقبيله فى فمه تنتقل إليه عن طريق اللعاب ومن أبرز هذه الأمراض، الإصابة بفيروس إبشتاين بار (Epstein-Barr) وهو نوع من فيروس الهربس الذى ينتقل إلى الآخرين عن طريق التقبيل، ومشكلة هذا الفيروس تكمن فى أنه يبقى داخل جسم الشخص طوال حياته.

وتشمل قائمة المشاكل التى يتعرض لها الأطفال بعد تقبيلهم من الفم، إصابتهم ببعض الأعراض كالحمى والتهاب الحلق والتعب والضعف، وفى هذه الحالة يجب استشارة الطبيب.

ويمكن أن تنتقل الأنفلونزا من البالغين للرضيع بقبلة بسيطة، ليعانى من التهاب بالحلق وحمى وصداع وآلام فى العضلات.

وتابع التقرير: التهاب السحايا الفيروسى مرض معد يؤثر على جميع أجزاء الجسم، وله العديد من الأعراض كالحمى والغثيان والقشعريرة، وآلام الرقبة والصداع، وهذا الالتهاب ينتقل للطفل عن طريق القبلة.

احذر.. 5 أمراض جلدية قد تصيبك بسبب تبادل القبلات والسلام باليد