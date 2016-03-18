محافظ قنا: وصول 17554 «فيزا» من الدفعة الثانية للمستفيدين من «تكافل وكرامة‎»

أعلن السيد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عن وصول الدفعة الثانية من بطاقات الفيزا الكارت للمستفيدين من مساعدات برنامج تكافل وكرامة والمقدمة للأسر الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لهم دخل شهري ثابت، ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة ولا يمتلكون أي نشاط تجاري .

وذكر المحافظ أن عدد البطاقات بالمرحلة الثانية بلغ 17554 ليصبح إجمالي عدد المستفيدين بالمرحلتين 29289 مستفيد، ذلك علي مستوي المحافظة، حتي الآن، مضيفًا أن إصدار بطاقات الفيزا كارت جاء بعد عملية طويلة من فرز ومعالجة للبيانات الخاصة بالمتقدمين للتحقق من مدى صحتها وللتأكد من استحقاق الشخص المتقدم لتك المساعدة وموضحا ان اصحاب مساعدات تكافل وكرامة مستفيدين من الرعاية الصحية هم وأسرهم.