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ضبط موظف وفلاح يتاجران في المواد المخدرة بأسيوط‎

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ضبط موظف وفلاح يتاجران في المواد المخدرة بأسيوط‎ ضبط موظف وفلاح يتاجران في المواد المخدرة بأسيوط‎

مخدر الحشيش

مراسل «ONA»:

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، الجمعة، القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهم كميات مختلفة من الحشيش والعقاقير المخدرة خلال حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط “اح. ح . ع”  48 سنة موظف فني بالري والصرف الصحي، مقيم قرية الزاوية دائرة مرك أسيوط سابق اتهامه  في [3] قضايا ما بين [ إطلاق أعيرة نارية- سلاح “، وبحوزته طربتين من مخدر الحشيش يزن أجماليهما حوالى نصف كيلو، وهاتف محمول، ومبلغ  320 جنيه بقصد الاتجار.

كما تم ضبط ” م. ك . ج”30 سنة فلاح مقيم بندر ساحل سليم  وبحوزته 100  قرص من مخدر التامول للاتجار بها .

تم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات

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