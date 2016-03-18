مصرع 68 من داعش بنيران القوات المشتركة وقصف طيران الجيش العراقى

>لقى 68 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى مصرعهم بنيران القوات المشتركة وقصف لطيران الجيش العراقى فى محافظتى الأنبار وصلاح الدين.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - فى بيان صحفى اليوم الجمعة- أن طيران الجيش أغار على مواقع (داعش) بقطاع عمليات الأنبار وقتل 7 إرهابيين، ودمر مفرزة "هاون" وسيارة تحمل رشاشا أحاديا.

وأشارت إلى أنه تم تدمير ثلاث رشاشات أحادية، ومقر لداعش وقتل 20 إرهابيا فى "بيجي" بقطاع عمليات صلاح الدين، كما قصف الطيران العراقى منطقة "الحراريات" بالأنبار؛ أسفرت عن تدمير مقر للتنظيم ودمر سيارة تحمل 5 إرهابيين.

كما صدت قوة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقى فى حقول "علاس" و"عجيل" بمحافظة صلاح الدين، بمساندة طيران الجيش، وقتلت أمير "داعش" فى الشرقاط والحويجة و11 إرهابيا من مرافقيه.

ودمر طيران التحالف الدولى سيارة مفخخة جنوب ناحية "كبيسة" غرب الرمادي، ومنصة إطلاق صواريخ ومخبأ صواريخ فى منطقة الدولاب شمال "هيت" بمحافظة الأنبار.

وصدت قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين هجوما على قطاعاتها العسكرية بخطوط الدفاع على جبهة الصينية - حديثة بإسناد من طيران الجيش؛ مما أسفر عن تدمير ثلاث سيارات مزودة بأسلحة رشاشة وقتل 25 من مسلحى (داعش).