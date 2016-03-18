"مكافحة المخدرات" تضبط 6 عاطلين قبل ترويجهم 7 كيلو حشيش وبانجو بالقاهرة

نجح رجال مكافحة المخدرات بالقاهرة، فى توجية ضربات قوية لتجار المواد المخدرة، بأن تمكنوا من ضبط 6 تجار مخدرات، قبل ترويج بضائعهم من الحشيش والبانجو والهيروين على عملائهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات، معلومات مفادها قيام "إبراهيم ح ع" 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا لمزاولة نشاطة الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته كيلو حشيش، و1900 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تمكن رجال مكافحة المخدرات، من ضبط كلا من "محمد ع ب" 22 سنة، عاطل، ومقيم حلوان، و"أحمد ك ح" 34 سنة، عاطل، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة حلوان،وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو، ومبلغ 2050 جنيها بقصد الاتجار.

كما نجحوا فى ضبط "أحمد م ا" 36 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 7 سنوات، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 800 جرام، ومبلغ 1500 جنيه بقصد الاتجار.

كما تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط "بسام أ س" 21 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات "من أعراب الويطات" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، ومبلغ 1020جنيها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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