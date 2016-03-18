النيابة تنتدب الأدلة الجنائية وتستعجل التحريات فى حريق عقار باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية انتداب رجال المعمل الجنائى، لتحديد سبب حريق شب فى عقار سكنى من 3 طوابق بمنطقة درب القطة فى باب الشعرية، كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت باستدعاء صاحب العقار لسؤاله حول الواقعة، وكذلك صاحب المطعم الذى بدأ منه الحريق .

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسى المحافظة لحصر التلفيات وإعداد تقرير حول سلامة المبنى بعد الحريق وأدوات الدفاع المدنى الموجودة .

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع فى عقار سكنى من 3 طوابق بدرب القطة، فى منطقة باب الشعرية، نتيجة انفجار 6 أسطوانات بوتاجاز داخل مطعم كشرى أسفل العقار، وامتدت النيران لعقار مجاور له واشتعلت فى ورشة أحذية ونتج عنه إصابة صاحب المطعم.

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