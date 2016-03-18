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النيابة تنتدب الأدلة الجنائية وتستعجل التحريات فى حريق عقار باب الشعرية

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النيابة تنتدب الأدلة الجنائية وتستعجل التحريات فى حريق عقار باب الشعرية النيابة تنتدب الأدلة الجنائية وتستعجل التحريات فى حريق عقار باب الشعرية
قررت نيابة باب الشعرية انتداب رجال المعمل الجنائى، لتحديد سبب حريق شب فى عقار سكنى من 3 طوابق بمنطقة درب القطة فى باب الشعرية، كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت باستدعاء صاحب العقار لسؤاله حول الواقعة، وكذلك صاحب المطعم الذى بدأ منه الحريق .

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسى المحافظة لحصر التلفيات وإعداد تقرير حول سلامة المبنى بعد الحريق وأدوات الدفاع المدنى الموجودة .

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من السيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع فى عقار سكنى من 3 طوابق بدرب القطة، فى منطقة باب الشعرية، نتيجة انفجار 6 أسطوانات بوتاجاز داخل مطعم كشرى أسفل العقار، وامتدت النيران لعقار مجاور له واشتعلت فى ورشة أحذية ونتج عنه إصابة صاحب المطعم.
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>- سيارات الإطفاء تسيطر على حريق عقار باب الشعرية

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