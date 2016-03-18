ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بسمالوط خلال حملة تموينية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين ، من ضبط كميات كبيرة من الأرز والسكر والدقيق والسجائر مجهولة المصدر، داخل مخزن للسلع الغذائية بإحدى قرى مركز سمالوط.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط "خلاف. ح" 46 سنة، صاحب مخزن سلع غذائية بسمالوط، وبداخل المخزن 1155 كيلو أرز و850 كيلو دقيق و900 كيلو سكر و1290 علبة سجائر و1854 علبة أدوية بشرية مجهولة المصدر.

تم سحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة برقم 7148 لسنة 2016 جنح مركز سمالوط، وتولت النيابة التحقيق.

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