تقرير في الجول - ' كوكا ' في موسم استثنائي.. تخطى محنتين ليحارب مع براجا لتحقيق الثلاثية

سجل هدفا وصنع آخر.. نعم هو الأفضل في مباراة فريقه بحسب "ويفا"، أحمد حسن "كوكا" يصنع المجد رفقة سبورتنج براجا لكن في الخفاء.

أحمد حسن "كوكا" سجل هدفا لفريقه وصنع آخر في الفوز على فيناربهتشة التركي بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة دموية شهدت 4 بطاقات حمراء للفريق التركي.

موسم سبورتنج براجا هذه المرة ليس عاديا، فالفريق الذي يمثل القوة الضاربة الرابعة في البرتغال هذه الفترة، يتقدم بخطوات ثابتة في جميع البطولات.

كوكا وبنفيكا

بدأ أحمد حسن "كوكا" فترة الإعداد للموسم مع ريو آفي، إلا أنه لفت أنظار الكبير بنفيكا لتبدأ مرحلة المفاوضات النهائية.

وبعد أن وصل "كوكا" لمرحلة الكشف الطبي، اكتشف بنفيكا أن اللاعب يعاني من مشكلة في القلب تستوجب عملية جراحية صغيرة.

النادي الكبير أجرى العملية الجراحية لـ"كوكا" وقرر تأجيل التوقيع لبعد أن يتعافى اللاعب من العلمية بالكامل.

وبعد أن عاد "كوكا" من الإجازة التي منحها نادي العاصمة له، وجد أن بنفيكا لا يريد استكمال إجراءات التعاقد بحجة مرضه، ليعود اللاعب إلى ريو آفي ويبدأ معهم الموسم.

الأمر محبط لكن "كوكا" لم يستسلم، بدأ الموسم مع ناديه وفي ثاني مبارياتهم بالدوري حققوا فوزا غاليا على سبورتنج براجا أحد كبار الدوري البرتغالي، ومن المسجل؟ إنه "كوكا".

هدف "كوكا" لفت أنظار براجا، ومن هنا قرر سبورتنج التعاقد معه ليكون ذلك هو تعويض كوكا عن ضياع حلم اللعب لبنفيكا.

وفاة والده

المحنة الثانية لأحمد "كوكا" كانت بعد انتقاله لبراجا بأيام. فقد عرف "كوكا" بوفاة والده قبل مباراة فريقه أمام أوليمبيك مارسيليا الفرنسي بيوم واحد.

هل أحبطه الخبر؟ كوكا لعب أساسيا في اللقاء وسجل أروع أهدافه مخلدا ذكرى والده، قبل أن يعود لمصر لتلقي العزاء.

موسم استثنائي

موسم سبورتنج براجا بشكل عام وأحمد حسن "كوكا" بشكل خاص استثنائيا إلى الآن.

مع المنتخب، نجح "كوكا" أخيرا في افتتاح أهدافه الدولية بهدفين وديا في زامبيا، ومثلهما رسميا في تشاد بتصفيات أمم إفريقيا 2017، ولديه في الفترة المقبلة مقابلة قوية أمام نيجيريا لتحديد موقف التأهل للبطولة.

الدوري البرتغالي

كالعادة يحافظ سبورتنج براجا على مكانه في المركز الرابع ببطولة الدوري بعد الثلاثي الكبير بنفيكا، سبورتنج لشبونة وبورتو، ليضمنوا المشاركة الأوروبية.

سبورتنج براجا يحققون نتائج جيدة في بعض المباريات وأخرها الفوز على بورتو في مباراة هز فيها "كوكا" العملاق إيكر كاسياس.

كوكا سجل حتى الآن 10 أهداف في بطولة الدوري ويحتل الترتيب العاشر بين مهاجين البطولة، وهو هداف فريقه في البطولة أيضا ويفصله 5 أهداف عن ثالث هدافين المسابقة كوستاس متروجلو لاعب بنفيكا، بالإضافة لصناعة هدفين.

كأس البرتغال وكأس الرابطة

سبورتنج براجا يتقدم بشكل جيد في بطولتي الكأس أيضا. وصل في نهائي كأس البرتغال إلى المباراة النهائية وسيلاقي بورتو يوم 22 مايو المقبل، أما كأس رابطة الدوري، فسيلتقي سبورتنج براجا فيه مع بنفيكا في نصف النهائي، والفائز سيلاقي ماريتيمو بالمباراة النهائية.

كوكا سجل في بطولة كأس الرابطة هدف واحد وصنع هدفين.

الدوري الأوروبي

وصل سبورتنج براجا للدور ربع النهائي في البطولة وسيلاقي فريق شاختار الأوكراني بالدور القادم، وهي المرة الأولى التي يصل فيها فريق براجا تلك المرحلة منذ موسم 2010/2011 حين حلوا ثانيا لبطولة الدوري الأوروبي بعد الخسارة في النهائي أمام بورتو.

"كوكا" بدوره سجل إلى الآن سجل 3 أهداف وصنع هدف في البطولة، وقد ساهم بأداءه في إنجاز فريقهـ وأخر الإنجازات كان تتويجه بجائزة رجل المباراة أمام فينارهتشة أمس الخميس في إياب دور الـ 16.