أخبار السعودية اليوم... الأزهر ينعى الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود

تناولت أخبار السعودية اليوم عددا من الأخبار المهمة، ففى البداية جاء فى أخبار السعودية اليوم نعى الأزهر الشريف الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الذى وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ90 عاما خارج المملكة العربية السعودية.

وجاء فى أخبار السعودية اليوم، أنه تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان: "إنا لله وإنا إليه راجعون". من جانبه نعى الدكتور شوقى علام- مفتى الجمهورية- الأمير بندر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، متوجها بخالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودى الشقيق، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويجعله فى الفردوس الأعلى، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

أخبار السعودية اليوم

>وجاء فى أخبار السعودية اليوم استقبل مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، 42 مرحلا مصريًا من العاملين فى المملكة العربية السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

أفاد مصدر مسئول بالمطار أن المرحلين وصلو على متن طائرة السعودية القادمة من جدة، وأقر المرحلون بأن السلطات السعودية قامت بترحيلهم نظرًا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة بالمملكة، حيث تم تشكيل فريق أمنى للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى، وأثناء فحص بياناتهم تبين هروب اثنين منهم من تنفيذ أحكام قضائية، فتم القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام.

وقرر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار، سرعة إنهاء إجراءات وصول باقى المرحلين والسماح لهم بدخول البلاد.

أخبار السعودية اليوم

>دعت هيئة الشارقة للكتاب الناشرين السعوديين إلى المشاركة فى فعاليات الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولى للكتاب، والتى ستقام فى الفترة من 2 وحتى 12 نوفمبر 2016 بمركز إكسبو الشارقة، وذلك خلال مشاركة الهيئة فى فعاليات معرض الرياض الدولى للكتاب، الذى تنظمه وزارة الثقافة والإعلام السعودية، حتى 19 من مارس الجارى، وتشارك فيه أكثر من 500 دار نشر من مختلف أنحاء العالم. واستقبل فاضل حسين، نائب رئيس المكتبات فى المنطقة الشرقية، فى جناح الهيئة بمعرض الرياض الدولى للكتاب، عدداً من ممثلى دور النشر السعودية، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال النشر، بما يعزز العلاقات الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين.

كما زار الجناح مجموعة من الإعلاميين السعوديين والعرب كان فى مقدمتهم الروائى والإعلامى أحمد الزين مقدم ومعد ومخرج برنامج روافد على قناة العربية، والذى يستضيف من خلاله أبرز وأهم المفكرين والفنانين والأدباء العرب الذين ساهموا فى أغناء التجربة والمعرفة الإنسانية، وأشاد أحمد الزين خلال زيارته لجناح هيئة الشارقة للكتاب المشارك بالفعاليات التى تقوم بها وخصوصاً معرض الشارقة الدولى للكتاب والذى كان له فيه تجربة المشاركة فى أحد ندوات الدورة الرابعة والثلاثين للمعرض.

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