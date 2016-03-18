مقتل أمير داعش فى ناحية "كبيسة" بالأنبار بقصف لطيران التحالف الدولى

>قصف طيران التحالف الدولى موقعا لتنظيم (داعش) الإرهابى فى ناحية (كبيسة) غرب الرمادى بمحافظة الأنبار غربى العراق؛ ما أسفر عن مقتل أمير داعش فى (كبيسة).

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة أن طيران التحالف قصف ناحية كبيسة وقتل أمير ناحية كبيسة وهو ليبى الجنسية وثمانية من مرافقيه.

كما قصف طيران التحالف مواقع وتجمعات لمسلحى داعش فى قضاء مخمور شمالى العراق، وقال مصدر عسكرى كردى ان الطيران قصف مواقع التنظيم بعدد من القرى غربى قضاء مخمور؛ ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين بينهم اثنان من قيادات التنظيم.