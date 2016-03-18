الخارجية: مصر تدعم وحدة سوريا.. والأكراد جزء من النسيج الوطنى السورى

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن موقف مصر يدعم دائماً استقلالية ووحدة الأراضى السورية، مشيراً إلى أن أى ترتيبات أخرى دون ذلك من المفترض أن تتناولها المحادثات السورية ـ السورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك توضيحا لموقف مصر من إعلان أكراد سوريا عن تطلعهم لإنشاء نظام فيدرالى فى سوريا يضمن نوعا من الاستقلالية لمناطقهم.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، فى تصريحات صحفية، أن مصر أكدت منذ بداية المفاوضات الجارية على ضرورة مشاركة الأكراد فى المفاوضات باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطنى السورى، وحذرت من مخاطر استبعادهم ، مناشداً جميع الأطراف داخل وخارج سوريا إعلاء مصلحة سوريا فوق أى اعتبار، والتوقف عن التدخل فى الشأن السورى وفرض الإملاءات بشكل يؤدى إلى تفتت الدولة السورية ومعاناة الشعب السورى لسنوات طويلة قادمة.

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