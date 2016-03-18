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انهيار أرفف مكتبة حقوق بجامعة أسيوط دون وقوع إصابات

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انهيار أرفف مكتبة حقوق بجامعة أسيوط دون وقوع إصابات انهيار أرفف مكتبة حقوق بجامعة أسيوط دون وقوع إصابات
وقع منذ قليل انهيار بجميع أرفف مكتبة كلية الحقوق بجامعة أسيوط، والتى تعد أكبر مكتبة بكليات الجامعة، حيث تقع على مساحة 3 آلاف متر وتضم الآلاف من كتب القانون والتراث والتاريخ وتعد محتوياتها ثروة علمية.

وفوجئ المشرفون والطلاب المترددون على المكتبة فى نهاية اليوم، بسقوط أحد أرفف المكتبة وتوالى بعدها سقوط باقى الأرفف حتى أدى إلى انهيارها بالكامل، رغم أن المكتبة تم تجديدها منذ 3 أشهر فقط وجار حصر الخسائر، ولم يسفر الانهيار عن إصابات أو خسائر بشرية.

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