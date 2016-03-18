انهيار أرفف مكتبة حقوق بجامعة أسيوط دون وقوع إصابات

وقع منذ قليل انهيار بجميع أرفف مكتبة كلية الحقوق بجامعة أسيوط، والتى تعد أكبر مكتبة بكليات الجامعة، حيث تقع على مساحة 3 آلاف متر وتضم الآلاف من كتب القانون والتراث والتاريخ وتعد محتوياتها ثروة علمية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفوجئ المشرفون والطلاب المترددون على المكتبة فى نهاية اليوم، بسقوط أحد أرفف المكتبة وتوالى بعدها سقوط باقى الأرفف حتى أدى إلى انهيارها بالكامل، رغم أن المكتبة تم تجديدها منذ 3 أشهر فقط وجار حصر الخسائر، ولم يسفر الانهيار عن إصابات أو خسائر بشرية.
- لجنة استشارية لتجهيز المبنى المخصص لكلية الطب بالوادى الجديد