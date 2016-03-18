قارئ يُشارك بصور تشييع جثمان شهيد الواجب فى قرية البصراط بالدقهلية

شارك أحد القراء بصور تشييع جثمان ضحية التفجيرات الإرهابية فى سيناء، المجند محمد عبده المحلاوى، من قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة فى الدقهلية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان المجند قد استشهد بعد وقوع انفجار فى منطقة رفح، الخميس الماضى، أسفر عن وقوع 5 شهداء و8 مصابين.
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- مصادر طبية: وصول جثث 5 شهداء و8 مصابين فى انفجار برفح لمستشفى العريش