قارئ يُشارك بصور تشييع جثمان شهيد الواجب فى قرية البصراط بالدقهلية

شارك أحد القراء بصور تشييع جثمان ضحية التفجيرات الإرهابية فى سيناء، المجند محمد عبده المحلاوى، من قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة فى الدقهلية.

وكان المجند قد استشهد بعد وقوع انفجار فى منطقة رفح، الخميس الماضى، أسفر عن وقوع 5 شهداء و8 مصابين.

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- مصادر طبية: وصول جثث 5 شهداء و8 مصابين فى انفجار برفح لمستشفى العريش