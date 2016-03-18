2.5 مليون جنيه لتطوير مبنى وشبكة كهرباء مستشفى تلا المركزى فى المنوفية

نسق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، مع وزير الصحة والسكان ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لتوفير مبلغ 2 مليون و526 ألفًا و500 جنيه من وزارة الصحة لمستشفى تلا المركزى؛ منها مبلغ مليون و40 ألف جنيه لإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالمستشفى، ومبلغ مليون و486 ألفًا و500 جنيه لتطوير المبنى وإصلاح السقف المعلق بشرفة قسم النساء والتوليد، الذى أصابه انهيار جزئى.

كان مستشفى تلا المركزى بمحافظة المنوفية قد شهد منذ عدة أيام انهيارًا جزئيًا بأحد أسقفه، نتيجة تراكم مياه الأمطار أعلى السطح، بعد موجه الطقس السيئ التى شهدتها البلاد أمس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد خالد عبد الحليم رئيس مباحث التموين، يفيد تعرض مستشفى تلا المركزى بمحافظة المنوفية، لانهيار جزئى بأحد أسقفه، نتيجة تراكم مياه الأمطار أعلى السطح، بعد موجة الطقس السيئ التى شهدتها البلاد أمس، وبالانتقال الفورى تبين انهيار جزئى، ولم تحدث أى إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن الانهيار لم يسفر عن وقوع إصابات بين المرضى أو العاملين بالمستشفى.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم تشكيل لجنة من المديرية والأبنية ومجلس المدينة، تعاين الآن الجزء المنهار لدراسة إعادته وإصلاح المبنى من جديد، مؤكدة أنها تابعت الحادث مع لجنة مشكلة من مجلس مدينة تلا؛ للوقوف على مدى الخسائر.

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