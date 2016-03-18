أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بعد غد.. محافظ القاهرة يناقش قضايا العاصمة باجتماع المجلس التنفيذي

Google+ Print
بعد غد.. محافظ القاهرة يناقش قضايا العاصمة باجتماع المجلس التنفيذي بعد غد.. محافظ القاهرة يناقش قضايا العاصمة باجتماع المجلس التنفيذي

مصطفى سعيد محافظ القاهرة

تعقد محافظة القاهرة بعد غد الأحد اجتماع المجلس التنفيذي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، برئاسة الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، وبحضور نواب المحافظ ومديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء.

ومن المقرر أن يستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – تقارير مديريات الصحة والتعليم والتموين والأوقاف، بجانب استعراض جهود رؤساء الأحياء في ملفات النظافة وإزالة المباني المخالفة، بجانب المشروعات التي تنفذها المحافظة في مجالات الإسكان، وتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا