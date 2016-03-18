بعد غد.. محافظ القاهرة يناقش قضايا العاصمة باجتماع المجلس التنفيذي

تعقد محافظة القاهرة بعد غد الأحد اجتماع المجلس التنفيذي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، برئاسة الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، وبحضور نواب المحافظ ومديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء.

ومن المقرر أن يستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – تقارير مديريات الصحة والتعليم والتموين والأوقاف، بجانب استعراض جهود رؤساء الأحياء في ملفات النظافة وإزالة المباني المخالفة، بجانب المشروعات التي تنفذها المحافظة في مجالات الإسكان، وتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي.