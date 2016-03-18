محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن محمد الحمودي و زايد الكعبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن محمد عبيد الحمودي وزايد علي الكعبي اللذين استشهدا خلال أدائهما واجبهما الوطني في عملية "إعادة الأمل" ضمن صفوف التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه - خلال الزيارتين التي قام بهما لمجلسي العزاء في كل من مدينة دبا الحصن التابعة لإمارة الشارقة ومنطقة مربح في الفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي الشهيدين البطلين .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اعتزاز وفخر شعب الإمارات بأبنائه الأبطال الذين يقدمون البطولات والتضحيات العظام في أغلي صورها وأبهى مشاهدها في ساحات العز والشرف والبذل ..وقال سموه " هم حماة الوطن والأمة .. هم من يصنع في لحظات مفصلية تاريخا جديدا لمنطقتنا سيظلون على الدوام نماذج مضيئة في مسيرتنا الوطنية وتاريخ المنطقة تذكرهم الأجيال بكل فخر واعتزاز".

وأضاف سموه ان الوقفة التاريخية التي وقفتها اسر وأهالي الشهداء الأبطال هي وقفة عز وشموخ وهي تعبر الى جانب المشاعر الفياضة التي أبداها شعب الامارات تجاه تضحيات شهدائنا عن أصالة ابناء هذه الارض الذين نشأوا على قيم الولاء والانتماء وحب الوطن وكانوا بحق اوفياء لسير وتاريخ الآباء والاجداد وتضحياتهم لأجل هذه الأرض الطيبة.

قدم واجب العزاء الى جانب سموه ..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة ومعالي الدكتور احمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لامارة ابوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.