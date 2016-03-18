بالصور.. محافظ قنا يفتتح مسجد سعيد حلوى بمنطقة الشئون

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مسجد سعيد حلوى بمنطقة الشئون بمدينة قنا بصلاة الجمعة، بحضور لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية وجموع غفير من المصلين.

وتحدث الإمام عن فضل بناء بيوت الله وعن الحسنات التى يكافئ الله فيها رجال الخير ممن يبنون المساجد فقد حثنا الإسلام الحنيف على بناء المساجد وجعل ذلك سبيلاً إلى الجنة، فبناء المساجد يعتبر من الصدقة الجارية التى يجرى أجرها للعبد بعد ما ينقطع عمله بالموت .

وعقب الصلاة قدم محافظ قنا التهنئة للمصليين وأهالى المنطقة بافتتاح المسجد الجديد، مؤكدا أن بناء المساجد وتعميرها هى من أفضل الأعمال التى نرجو التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

- نيابة قنا تباشر التحقيق فى ضبط 55 قطعة من مقتنيات قصر البرنس يوسف كمال