انتهاء فعاليات تدريب العاملين بأمن مطار مرسى علم بالاشتراك مع شركة DFT

انتهت أمس الخميس، فعاليات ورشة العمل التى نظمتها وزارة الطيران المدنى للعاملين بالأمن بمطار مرسى علم، بالاشتراك مع شركة DFT الإنجليزية المتخصصة فى إجراءات أمن المطارات، والتابعة لوزارة النقل الإنجليزية.

ومن جانبه قال محمد طمان مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى، إن الدورة كانت لتدريب ضباط وأمناء وأفراد شرطة أمن الموانئ بالمطار، وأيضًا مسئولى وأخصائيى أمن الطيران المدنى بالمطار وأيضًا بحضور عناصر من مشرفى أمن مصر للطيران.

وأضاف محمد طمان أنه فى نهاية الدورة تسلم المتدربين شهادة معتمدة لاجتيازهم البرنامج التدريبى فى احتفالية بإدارة المطار، ويعمل هذا البرنامج التدريبى على دراسة أعلى معدلات تأمين الركاب والحقائب والطائرات ودراسة أحدث ما توصل إليه العلم لتنفيذ الإجراءات الأمنية لتأمين سلامة المطارات ضد أعمال التدخل غير المشروع.

- ورشة عمل للعاملين بمطار مرسى علم للتدريب على إجراءات أمن المطارات