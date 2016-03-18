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انطلاق ماراثون "Suez Runners" للجرى بكورنيش السويس

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انطلاق ماراثون "Suez Runners" للجرى بكورنيش السويس انطلاق ماراثون "Suez Runners" للجرى بكورنيش السويس
انطلق ماراثون الجرى لجروب "Suez Runners" أمام منقطة الجندى المجهول بكورنيش السويس الجديد، بمشاركة 50 شابا وفتاة بالجروب من أعضاء رواد صناع الحياة والمعدية وكاميرا السويس.

وقال أدهم محمود المنسق العام للماراثون فى تصريحات خاصة، إن هذا أول ماراثون لـ"Suez Runners"، حيث قمنا بتكوين جروب عبر موقع التواصل الاجتماعى وقمنا بعمل مسابقات جرى على الكورنيش وقررنا عمل ماراثون وكان هناك رعاة للماراثون الذين شاركونا لدعم الرياضة ودفع الشباب للاهتمام بالرياضة وصحة الشباب.

وأضاف أدهم أن الماراثون كان على مسافة 4 كيلو مترات من منتصف كورنيش السويس مرورًا بشارع المحافظة والعودة مرة أخرى لأول الكورنيش، ونقطة النهاية كانت أمام الجندى المجهول والمشاركون من جميع الأعمار، وتم تكريم الخمس مراكز الأولى شباب والخمس مراكز الأولى للبنات وأول وثانى أطفال.

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