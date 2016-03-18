متظاهرو القائد إبراهيم يدعمون الحرب ضد الإرهاب وينعون الشهيد شريف محمد عمر

نظم متظاهرو القائد إبراهيم تظاهرة اليوم عقب صلاة الجمعة، وذلك لتقديم العزاء ونعى الشهيد شريف محمد عمر شهيد القوات المسلحة، الذى قتل فى عملية إرهابية بسيناءـ ورفعوا لافتات كتبوا عليها "الحيش والشرطة والشعب أيد واحدة" ورفعوا صور الشهيد، ورددوا هتافات "تحيا مصر" و"لا للإرهاب"، مدعمين الحرب على الإرهاب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>-عزاء نجل محمد عمر فى القائد إبراهيم بالإسكندرية اليوم
من جهة أخرى احتفى المتظاهرون بزيارة الرئيس السيسى إلى الإسكندرية ورفعوا أعلام مصر ورددوا هتافات تحيا مصر.
>-عزاء نجل محمد عمر فى القائد إبراهيم بالإسكندرية اليوم