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بالصور.. الآلاف من أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد الجيش فى العريش

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بالصور.. الآلاف من أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد الجيش فى العريش بالصور.. الآلاف من أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد الجيش فى العريش
فى جنازة شعبية مهيبة شيع الآلاف من أهالى مركز إيتاى البارود بالبحيرة، اليوم الجمعة، جثمان المجند مصطفى رشاد شهيد القوات المسلحة، الذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق العريش الشيخ زويد بسيناء.

وانطلقت الجنازة من المسجد الكبير حتى مقابر أسرة الشهيد وسط الهتافات المنددة بالإرهاب وجماعة الإخوان.

كما قام المشيعون بحمل صور الشهيد وباقات الزهور، مطالبين بالقصاص لدم جميع الشهداء والقضاء على العناصر الإرهابية ومناصريها.

بالصور..-الآلاف-من-اهالى-البحيرة-يشيعون-جنازة-شهيد-الجيش-فى-حادث-العريش-(1)

بالصور..-الآلاف-من-اهالى-البحيرة-يشيعون-جنازة-شهيد-الجيش-فى-حادث-العريش-(2)

بالصور..-الآلاف-من-اهالى-البحيرة-يشيعون-جنازة-شهيد-الجيش-فى-حادث-العريش-(3)

بالصور..-الآلاف-من-اهالى-البحيرة-يشيعون-جنازة-شهيد-الجيش-فى-حادث-العريش-(4)

آخر رسالة لـ"شهيد الجيش"بالعريش:"عاوز أموت شهيد والله.. ربنا ينولهالى"
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