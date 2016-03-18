سيارات الإطفاء تسيطر على حريق عقار باب الشعرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع فى عقار سكنى من 3 طوابق بدرب القطة، فى منطقة باب الشعرية، نتيجة انفجار 6 أسطوانات بوتاجاز داخل مطعم كشرى أسفل العقار، وامتدت النيران لعقار مجاور له واشتعلت فى ورشة أحذية ونتج عنه إصابة صاحب المطعم.

تلقى اللواء جمال حلاوة، مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل بباب الشعرية، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء وبصحبتهم سيارات الحماية وتم منع خطر امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وعقب انتهاء عمليات الإطفاء تبين تفحم 3 شقق سكنية وبعض محتويات ورشة أحذية، بالإضافة إلى تصدعات بالمبنى وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.

حريق هائل فى عقار بعد انفجار 5 اسطوانات بوتاجاز بمحل كشرى بباب الشعرية