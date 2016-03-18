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عامل يكتشف خيانة زوجته فيطلقها ويقتل عشيقها ويلقى جثته فى الشارع بالحوامدية

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عامل يكتشف خيانة زوجته فيطلقها ويقتل عشيقها ويلقى جثته فى الشارع بالحوامدية عامل يكتشف خيانة زوجته فيطلقها ويقتل عشيقها ويلقى جثته فى الشارع بالحوامدية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة موظف مصاب بعدة طعنات بوجهه، وملقاة بالشارع بمنطقة الحوامدية، وتبين أن المجنى عليه كان يرتبط بعلاقة عاطفية بربة منزل متزوجة، وعقب اكتشاف الزوج خيانة زوجته طلقها، ثم رصد تحركات عشيقها المجنى عليه وسدد له عدة طعنات، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة "هشام" موظف ملقاة بالشارع بمنطقة الحوامدية، مصاب بعدة طعنات بأنحاء جسده، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثة موظف مصاب بــ3 طعنات بوجهه وطعنة بالصدر.

وكشفت تحريات الرائد محمد عوض رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، أن المجنى عليه كان يرتبط بعلاقة عاطفية بربة منزل متزوجة، وعقب اكتشاف زوجها "حسين" العلاقة وخيانتها له قام بتطليقها، ثم قرر الانتقام من المجنى عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن الزوج تتبع تحركات المجنى عليه، وسدد له عدة طعنات وفر هاربا، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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