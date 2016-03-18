ألمانيا : اعتقال شاب يشتبه بانتمائه لـ«داعش»

ألقت السلطات الألمانية القبض على شاب للاشتباه في انتمائه لتنظيم داعش.

وأعلن الادعاء العام الألماني، اليوم الجمعة، في مقره بمدينة كارلسروه الألمانية أن المتهم (22 عاماً) سافر إلى سوريا نهاية نوفمب 2013، وانضم بعد ذلك إلى تنظيم داعش في يناير 2014، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب البيانات، تم القبض على المتهم المنحدر من منطقة أوستفيستفالن-ليبه الألمانية أول أمس الأربعاء عقب وصوله إلى مطار فرانكفورت الدولي بناء على أمر اعتقال صادر في مارس 2015.

ومثل المتهم أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه أمس الخميس، ويقبع الآن في السجن على ذمة التحقيق.

وبحسب التحقيقات، تلقى المتهم تدريبات على استخدام السلاح وشارك في معارك، كما كان يروج لتنظيم داعش على الإنترنت ويدعو إلى تنفيذ جرائم عنف في ألمانيا.