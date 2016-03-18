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قرعة الدوري الأوروبي – كوكا يصطدم بشاختار دونتسك ' مُقصي تريزيجيه '

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قرعة الدوري الأوروبي – كوكا يصطدم بشاختار دونتسك ' مُقصي تريزيجيه ' قرعة الدوري الأوروبي – كوكا يصطدم بشاختار دونتسك ' مُقصي تريزيجيه '

أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن وقوع سبارتا براجا البرتغالي الذي يلعب له الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" في مواجه شاختار دونتسك الأوكراني.

الذي أقصى في ثمن النهائي أندرلخت البلجيكي الذي يلعب له محمود تريزيجيه.

وسيستضيف براجا اللقاء الأول في ملعبه ثم يخوض الإياب في أوكرانيا.

وخسر براجا المباراتين السابقتين عندما لعب أمام شاختار، ففاز الأخير في ملعبه 6-0 وخارج ملعبه 3-0 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2010-2011.

وتأهل براجا لهذا الدور بعد مباراة ماراثونية أقصى فيها فينيرباهتشه التركي عقب الفوز 4-2 في مجموع المواجهتين.

وستقام مباراة الذهاب يوم 7 إبريل المقبل ثم الإياب يوم 14 من الشهر نفسه.

ويتصدر كوكا قائمة هدافي الفريق في المسابقة بـ3 أهداف جنبا إلى جنب مع نيكولا ستويليكوفيتش ورافا سيلفا.

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