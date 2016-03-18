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«الحماية المدنية» : السيطرة على حريق بعقار في باب الشعرية وإصابة شخص

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«الحماية المدنية» : السيطرة على حريق بعقار في باب الشعرية وإصابة شخص «الحماية المدنية» : السيطرة على حريق بعقار في باب الشعرية وإصابة شخص

حريق – أرشيفية

أكد مدير الحماية المدنية بالقاهرة، اللواء جمال حلاوة، اليوم الجمعة، السيطرة على الحريق الذى نشب في عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة باب الشعرية.

وأوضح مدير الحماية المدنية – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الحريق أسفر عن إصابة شخص فقط، ولم يسفر عن حدوث أي وفيات، وتم نقل المصاب لسرعة إسعافه.

وأضاف أن الحريق نتج عن انفجار بعض أسطوانات الغاز في مطبخ مطعم كشري، وأدى إلى امتداد ألسنة اللهب إلى العقار، إلا أن قوات الحماية المدنية ورجال المطافئ تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

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