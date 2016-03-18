ديل بوسكي يستدعي أدوريز وسيرجي روبرتو ويستبعد كوستا لوديتي إيطاليا ورومانيا

(إفي): أعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، فيسنتي ديل بوسكي، اليوم الجمعة عن قائمة الماتادور لوديتي إيطاليا ورومانيا والتي ضمت أريتز أدوريز مهاجم أثلتيك بلباو المخضرم، وسيرجي روبرتو لاعب وسط برشلونة.

وكان أدوريز، أفضل الهدافين الإسبان في الليجا برصيد 17 هدفا وسادس هدافي البطولة، قد استهل مسيرته مع منتخب إسبانيا في 8 أكتوبر 2010 عندما كان لاعبا في فالنسيا.

ولم تشمل قائمة ديل بوسكي اللاعب دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، بينما تضمنت ألبارو موراتا (لاعب يوفنتوس الإيطالي) وباكو ألكاسير (فالنسيا) وسان خوسيه (أثلتيك بلباو).

وسيواجه منتخب إسبانيا نظيره الإيطالي في 24 مارس/آذار الجاري، فيما سيواجه رومانيا بعدها بثلاثة أيام.

وجاءت القائمة التي أعلنها ديل بوسكي على النحو التالي:.

حراسة المرمى: إيكر كاسياس (بورتو البرتغالي) وديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وسرخيو ريكو (إشبيلية).

الدفاع: خوانفران توريس (أتلتيكو مدريد) وماريو جاسبار (فياريال) وجيرارد بيكيه ومارك بارترا وجوردي ألبا (برشلونة) وسرخيو راموس وناتشو فرنانديز (ريال مدريد).

الوسط: سيزار أزبيليكويتا وسيسك فابريجاس (تشيلسي) سرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو (برشلونة) وميكل سان خوسيه (أثلتيك بلباو) وكوكي ريسوركسيون (أتلتيكو مدريد) وتياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ الألماني) وإيسكو ألاركون (ريال مدريد).

الهجوم: ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) وخوان ماتا (مانشستر يونايتد) وباكو ألكاسير (فالنسيا) وألبارو موراتا (يوفنتوس) وأريتز أدوريز (أثلتيك بلباو) ونوليتو (سلتا فيجو) وبدرو رودريجيز (تشيلسي)