تقرير في الجول – هل ينتقم برشلونة من أتليتكو ' الأوروبي ' ؟

ستجدد المواجهة، مرة أخرى برشلونة في مواجهة أتليتكو مدريد. وفي نفس المرحلة، ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد إعلان قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، أصبحت الفرصة مواتية لبرشلونة وهو في أوج عطائه من أجل الثأر من الروخيبلانكوس.

فرجال المدرب دييجو سيميوني أطاحوا ببرشلونة منذ سنتين في المواجهة الأوروبية الوحيدة في التاريخ بين الناديين الإسبانيين.

أقيم لقاء الذهاب وقتها في كامب نو – مثلما سيحدث في المواجهة المقبلة - وفشل برشلونة في الفوز لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 بعدما سجل دييجو للضيوف ثم أحرز نيمار.

وفي مباراة الإياب، لم يمنح أتليتكو الفرصة لبرشلونة منذ الدقائق الأولى، فسجل كوكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخامسة ليطيح بالعملاق الكاتالوني من ربع النهائي لأول مرة منذ عام 2007.

أتليتكو واصل المسيرة وتأهل للنهائي لكن رأسية سيرخيو راموس في الدقيقة الأخيرة من المباراة حرمته من التتويج ليرفع ريال مدريد الكأس العاشرة في تاريخه بعد الفوز 4-1 عقب خوض شوطين إضافيين.