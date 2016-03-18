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قرعة الدوري الأوروبي - كلوب يعود لدورتموند.. ومواجهة إسبانية جديدة

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قرعة الدوري الأوروبي - كلوب يعود لدورتموند.. ومواجهة إسبانية جديدة قرعة الدوري الأوروبي - كلوب يعود لدورتموند.. ومواجهة إسبانية جديدة

أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهة قوية بين ليفربول وبروسيا دورتموند الألماني، بحيث ستكون مباراة الذهاب في ألمانيا والإياب في الأنفيلد.

وسيلتقي سبورتنج براجا الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن "كوكا" مع نظيره شاختار الأوكراني.

ووقع فياريال الإسباني في مواجهة سبارتا براج التشيكي، بحيث يلعب الفريق الإسباني مباراة الذهاب على ملعبه "المادريجال".

أما إشبيلية فقد وقع في طريق أتليتك بلباو في مواجهة إسبانية خالصة، هي الثاني لبلباو بعد أن لاقى فالنسيا في الدور السابق.

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا يوم 7 إبريل ثم الإياب يومي 14 من الشهر ذاته.

وسيكون للدور نصف النهائي قرعة جديدة في طريق جميع الفرق نحو المباراة النهائية التي ستقام في ملعب "سان جيكوب بارك" الخاص بنادي بازل السويسري.

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