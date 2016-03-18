تقرير في الجول - ليس الحاضر فقط.. التاريخ أيضا يقول بايرن ميونيخ في نزهة أمام بنفيكا

كرة القدم لا تعترف بالتاريخ أو مستوى كل فريق، لكنهما وإن جاز تغييرتهما بعامل المفاجأة، فهما يمثلان عنصران هامان في توقع نتيجة أي لقاء.

بايرن ميونيخ وبنفيكا ضربا موعدا في مباراة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتجمع الآراء أن النادي الألماني هو الأقرب للتأهل بفضل عامل المفارقات الحالية بين مستوى الفريقين.

الحاضر ليس فقط من يقول بأن بايرن ميونيخ أقرب للتأهل، فالفريقان العريقان تقابلا من قبل في 6 مواجهات، فاز بايرن ميونيخ في 4 منهم وتعادلا في مباراتين.

القابلة الأولى كانت ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 1981/1982. وفاز بايرن ميونيخ ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادلا سلبيا بدون أهداف في البرتغال.

مواجهة أخرى كانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بينهما في موسم 1975/1976 وتأهل الفريق الألماني أيضا.

بايرن ميونيخ فاز ذهابا بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادلا سلبيا مجددا بدون أهداف.

المقابلة الأخيرة كانت في ربع نهائي الدوري الأوروبي موسم 1995/1956.

بايرن ميونيخ هذه المرة فاز ذهابا وإيابا، بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف في البرتغال وأربعة أهداف مقابل هدف في ألمانيا.