بايرن ميونيخ يجدد عقد مدافعه حتى 2018

(إفي): أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الجمعة عن تجديد عقد لاعبه النمساوي ديفيد ألابا ثلاثة مواسم إضافية حتى 2021 ، بعد أن كان سينتهي في 30 يونيو 2018.

وقال رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه، إن ألابا "سيظل يمثل خلال الأعوام المقبلة أحد الركائز الأساسية لفريقنا".

وأضاف أن طريقة لعب ألابا وسلوكه خارج الملعب يمجسدان قيم بايرن ميونخ.

ومن المعروف أن ألابا نشأ في صفوف الفريق البافاري الذي استهل اللعب معه وهو في الـ17 من عمره، عندما كان الهولندي لويس فان جال يدرب الفريق.

وبعدها لعب ألابا مع المدرب يوب هاينكس كما كان ضمن الفريق الذي توج بالثلاثية التاريخية مع الإسباني بيب جوارديولا.

وقال ألابا "أنا فخور لأنني سأستمر في فريقي. لقد تربيت في بايرن وقضيت في صفوفه أوقاتا رائعة، وسنواصل التوق لحصد مزيد من البطولات".

وقبل تجديد عقد ألابا، كان النادي البافاري قد نفى صحة التكهنات التي ترددت حول إقناع جوارديولا للاعب النمساوي بالرحيل إلى مانشستر سيتي، الذي سيتولى الإسباني تدريبه اعتبارا من الموسم المقبل.

وكان البايرن قد جدد عقود لاعبيه توماس مولر وجيروم بواتينج وخابي مارتينز حتى 2021 أيضا، كما يحاول تجديد عقد حارس مرماه مانويل نوير.