الهجان يتابع مباراة قنا الرياضي وبترول أسيوط‎ ويهنئ فوز قنا بـ50 ألف جنيه

حضر السيد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مباراة كرة القدم بين فريقي نادي قنا الرياضي ونادي بترول أسيوط التي أقيمت على إستاد نادي قنا الرياضي في إطار مباريات الدوري الممتاز «ب» والتي انتهت بفوز نادي قنا الرياضي بهدفين مقابل هدف .

هنأ الهجان فريق نادي قنا الرياضي على الفوز، كما أشاد بالأداء المتميز للاعبين طوال المباراة، وقدم محافظ قنا شيك بمبلغ 50 ألف جنيه لدعم أنشطة النادي، والمقدم من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد فنجري، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا والأستاذ علاء يوسف أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي قنا الرياضي وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .