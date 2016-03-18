الحماية المدنية بالقاهرة تدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق باب الشعرية

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، بـ10 سيارات إطفاء وخزان استراتيجى لمحاولة إخماد حريق هائل فى عقار سكنى مكون من 3 طوابق بدرب القطة التابع لمنطقة باب الشعرية، بعد حدوث انفجار فى 5 أسطوانات بوتجاز داخل محل كشرى أسفل العقار، وامتدت النيران لعقار مجاور له واشتعال النيران فى ورشة أحذية، كما انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى المكان تحسبا لوقوع أى مصابين.

تلقى اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل بباب الشعرية، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء وبصحبتهم سيارات الحماية، لمنع خطر امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

حريق هائل فى عقار بعد انفجار 5 اسطوانات بوتاجاز بمحل كشرى بباب الشعرية