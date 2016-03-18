اغتصاب تلميذ "ابتدائى" على يد 3 من زملائه داخل المدرسة بالغربية

حرر ولى أمر التلميذ "ش . م" بمدرسة حنا عزيز الابتدائية بقرية كفر سليمان عوض التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، محضرا فى مركز شرطة السنطة، اتهم فيه 3 من زملاء ابنه فى المدرسة أكبر منه سنا، باغتصابه جنسيا داخل المدرسة.

وأضاف البلاغ أن 3 تلاميذ بالصف السادس الابتدائى، قاموا باغتصاب تلميذ بالصف الثانى الابتدائى، داخل المدرسة وبسبب كبر سنهم تمكنوا من تقييد يديه واغتصابه، عنوة بعدما كمموا فمه ومنعوه من الصراخ.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة يفيد بتحرير بلاغ بالواقعة بمعرفة ولى أمر الضحية، وقرر إحالة التلميذ للنيابة العامة، والتى قامت بتحويله إلى الطب الشرعى لبيان ما به من تعدٍ وإصابات.

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