4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة فى أكتوبر دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالحى الرابع بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع ثمة إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بأكتوبر، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق لهم، وبصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق.

وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران، ومنع خطر امتدادها لباقى الطوابق وعمل كردون أمنى بمحيط الحريق، بعدما تم إخلاء بعض الطوابق السكنية من السكان تحسبا لوقوع أى إصابات، وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

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