خطبة الجمعة بكفر الشيخ: الإسلام كرم المرأة واعتراف أوروبا بالشذوذ رجعية

أكد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن خطبة الجمعة اليوم، تناولت موضوع "حق المرأة فى الميراث والحياة الكريمة ودورها فى بناء الوطن".

وقال الفقى "إن عناصر الخطبة تضمنت مكانة المرأة فى الإسلام، وتكريم الإسلام للمرأة، "أمًا، بنتًا، أختًا، زوجة"، والإسلام حث على حق البنت فى التربية السوية كالولد سواء بسواء، وحق المرأة فى الميراث، ودور المرأة فى بناء الوطن".

وأضاف أن للمرأة دور عظيم فى بناء الوطن من خلال مشاركتها فى ميادين الحياة العامة، وإسهاماتها الفعالة فى حركة المجتمع، وفى الحفاظ عليه والرقى به، ودلل خطباء المساجد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، الدالة على مكانة المرأة فى الإسلام.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن للمرأة دور هام ومحورى فى الإسلام منذ نزول الوحى على النبى "عليه الصلاة والسلام"، وحتى يومنا هذا، فقد كرم الله المرأة فى كتابه وأعطاها مكانتها الحقيقية كزوجة وكأم وكبنت، فقد جعل الله السيدات أحد الأسباب فى نجاح الدولة الإسلامية، فلا يمكن أن نغفل دور سيدات فاضلات فى الإسلام منهن أسماء بنت أبى بكر خلال هجرة النبى، والسيدة خديجة كأول امرأة دخلت فى الإسلام، وعائشة رضى الله عنها وغيرهن من زوجات النبى والصالحات الذين لهن دور أساسى فى نجاح الدعوة وانتشارها فى تلك الأونة.

وأضاف أن الإسلام برىء من السلوكيات الوحشية التى يقوم بها بعض الأزواج تجاه زوجاتهم، التى تعد مخالفة لما أوصى به الرسول فى طرق التعامل مع الزوجة، والإسلام كرم المرأة وأعطاها مكانتها الحقيقية.

وقال إمام مسجد نور الإسلام، ما يجرى فى أوروبا رجعية للجاهلية بل أشد، فقد أقروا زواج الشواذ، ويستغلون المرأة فى الأعمال المنافية للذوق والآداب واستغلال جسدها فيما يحقق أغراضهم بعيداً عن العفة وصيانة كرامتها.

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