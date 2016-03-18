وزير التموين: نظام جديد لمواجهة أزمة الغارمات على غرار منظومة الخبز

شارك الدكتور خالد حنفى، وزير التموين ، فى حفل تكريم الأم المثالية وسداد ديون بعض الأمهات الغارمات الذى نظمته شركة المجمعات الاستهلاكية اليوم الجمعة، برئاسة محمد صدقى رئيس شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية.

وشدد وزير التموين على اهتمامه بالمشاركة فى الاحتفال، مؤكدا أن الوزارة تدرس وضع نظام جديد لتوفير السلع المعمرة للأسر المعمرة فى متناول الأسرة المصرية، على غرار منظومة الخبز، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريباً بالتنسيق مع بعض الشركات العالمى المشاركة فى المنظومة.

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