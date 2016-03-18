"تموين الإسكندرية" تشن حملة لضبط الأسواق وتضبط مواد غير صالحة للاستهلاك

قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

كما تم ضبط "سعيد. ع" 46 سنة صاحب محمصة لحيازته وعرضه للبيع {60 قرصا مشبكا وعدد 49 كيس بسكويت سادة- 600 كجم ملبن – 200 كجم حلاوة سودانية – 200 كجم لبان} بدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

و"عبد الرحيم. م" 46 سنة تاجر لحيازته وعرضه للبيع عدد "950" عبوة ملح معبأ منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"فتحى. م" 55 سنة صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها "7700" كجم دقيق بلدى مدعم بقصد بيعها فى السوق السوداء، و"أحمد. س" 27 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "170" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

تموين الإسكندرية تضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى