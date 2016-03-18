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تنظيم داعش يتبنى قتل 5 جنود روس قرب تدمر

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تنظيم داعش يتبنى قتل 5 جنود روس قرب تدمر تنظيم داعش يتبنى قتل 5 جنود روس قرب تدمر

>تبنى تنظيم داعش فى بيان مقتل خمسة جنود روس خلال معارك قرب مدينة تدمر الاثرية فى محافظة حمص بوسط سوريا.

وجاء فى بيان للتنظيم تم تداوله على مواقع جهادية خلال اليومين الماضيين "تمكن جنود الخلافة بفضل الله تعالى من قتل خمسة عسكريين روس وستة عناصر" من الجيش السورى وعدد من مقاتلى حزب الله اللبناني، وذلك خلال معارك قرب تدمر لم يذكر تاريخ حدوثها.

وافاد موقع "اعماق" الاخباري، المرتبط بتنظيم داعش، الخميس ان من بين القتلى الروس مستشار عسكرى، ونقل الموقع ان "اربعة من العسكريين الروس قتلوا فى منطقة قصر الحلابات غرب تدمر خلال محاولة اقتحام أحبطتها قوات (تنظيم) داعش، بينما قتل المستشار الذى بثت الوكالة لجثته اليوم (الخميس) فى منطقة الدوة" غرب تدمر، وبث موقع "اعماق" فيديو يظهر جثة رجل فى زيه العسكرى ادعى انه للمستشار الروسى .
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مصر 365

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