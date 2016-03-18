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الكرملين ينفى مشاركة جنود روس فى تحرير تدمر..ويؤكد أن الجيش السورى ينفذ العملية

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الكرملين ينفى مشاركة جنود روس فى تحرير تدمر..ويؤكد أن الجيش السورى ينفذ العملية الكرملين ينفى مشاركة جنود روس فى تحرير تدمر..ويؤكد أن الجيش السورى ينفذ العملية

>نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) مشاركة عسكريين روس فى عملية تحرير مدينة (تدمر) السورية، ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الجمعة عن دميترى بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسى تأكيده أن الجيش السورى هو من يتقدم ويهاجم مواقع "الإرهابيين" فى تلك المنطقة.

وأضاف بيسكوف أن "القوات المسلحة السورية تتقدم فى تدمر. أما الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فقال إن العملية العسكرية الروسية سمحت للقوات المسلحة السورية بتعزيز قدراتها، وهى باتت قادرة على مواصلة عملياتها التقدمية".

وسبق للرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن أعرب - فى كلمة أمس الخميس، أمام العسكريين الروس الذين عادوا من سوريا - عن ثقته بتحرير تدمر قريبا من أيدى تنظيم "داعش".

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