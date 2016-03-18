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مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة بطريق "شبين الكوم - قويسنا" فى المنوفية

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مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة بطريق "شبين الكوم - قويسنا" فى المنوفية مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة بطريق "شبين الكوم - قويسنا" فى المنوفية
لقى سائق بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، اليوم الجمعة، وذلك إثر انقلاب سيارة على طريق "شبين الكوم - قويسنا" أمام عزبة شمس بسبب السرعة الجنونية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بمصرع "عمرو رمضان" 33 عاما، وذلك إثر انقلاب سيارة على طريق "شبين الكوم - قويسنا" أمام عزبة شمس، بسبب السرعة الجنونية، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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