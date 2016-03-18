4 اختبارات طبية يجب على المرأة إجراؤها.. تعرفى عليها

كشف الموقع الهندى " Sky Bold"، فى تقرير نشره مؤخرا عن 4 اختبارات طبية تقى المرأة من الإصابة ببعض الأمراض الناتجة عن قلة الوعى والإهمال والمنتشرة بين النساء، وهذه الاختبارات تساعد فى الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها وتتضمن:

1- اختبار سرطان عنق الرحم، ويتم بإجراء مسحه على عنق الرحم سنويا، كوسيلة للكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم فى وقت مبكر وعلاجه.

>2- اختبارات فحص السكر فى الدم حيث من المفترض إجراؤها للنساء اللاتى يعانين من السمنة المفرطة أو لديهن ارتفاع فى مستوى الكولسترول بالدم، أو لمن يوجد لديهن تاريخ عائلى للإصابة بالمرض.

>3- اختبار سرطان الثدى، ضرورى لأن العديد من الأبحاث أكدت أن 97% من النساء اللاتى تم تشخيص إصابتهن فى مرحلة مبكرة من الإصابة بالمرض، كان لديهن فرصة كبيرة للبقاء على قيد الحياة والسيطرة على المرض فى بدايته، ولذا من الضرورى لكل امرأة فى سن الأربعين إجراء فحص الماموجرام على ثدييها كل عام.

>4- اختبار كثافة العظام، والذى من خلاله يتم الكشف عن الإصابة بمرض هشاشة العظام فى وقت مبكر وقبل الإصابة بالمرض، ويكون لازما خاصة فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث حيث تزيد فرص الإصابة بهشاشة العظام بين النساء فى جميع أنحاء العالم.

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