القبض على مهندس إخوانى بتهمة التحريض على العنف فى أسوان

ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الجمعة، القبض على مهندس بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان، والتورط فى أعمال عنف وتحريض.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد.م" 37 سنة، مهندس، لانتمائه لجماعة الإخوان، وتورطه فى الاستعانة ببعض الموالين للتنظيم للقيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة، بهدف إثارة الفوضى والقيام بأعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، تحرر المحضر رقم 1896 لسنة 2016 إدارى مركز إدفو، وتولت النيابة التحقيق.

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